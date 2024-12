Vincere sempre non è possibile e anche se era lecito attendersi qualcosa di più per sognare un finale di stagione “fuoco e fiamme” prendiamo per buono il punticino esterno della Flaminia Civita Castellana che sul campo di Aranova ha impattato per 1-1 contro il fanalino di coda Boreale. Un pari che frena e non poco le speranze di provare a risalire sino alla zona playoff, quanto meno a quel quinto posto che appartiene all’Ischia tornata a +8 dopo il suo blitz in Sardegna contro il Sassari Latte Dolce. Peccato perché il match si era messo in discesa con la rete di Lorusso dopo 15 minuti ma c’è stata la veemente reazione dei romani che hanno iniziato a spingere sull’acceleratore e dopo aver trovato il pari c’è stato bisogno di diversi interventi di un ottimo Chicarella per portare a casa almeno un punto. E guarda caso tra le due compagini che hanno ottenuto il maggior numero di pareggi nel girone G (ben 13 a testa) non poteva che scapparci un X. E proprio i tanti pari hanno indubbiamente frenato la stagione dei rossoblu che perdono un posto scivolando in nona posizione visto il successo del Cynthialbalonga in casa contro l’Atletico Uri. Rassicurante il +9 dalla zona playout. Ed ora testa bassa per preparare la “battaglia” di domenica prossima contro la capolista Cavese vogliosa di rifarsi dopo la clamorosa sconfitta interna per 3-2 con la Nuova Florida ma che ha sempre dalla sua parte un consistente + 9 sulle inseguitrici Cassino e Romana Fc.

Al. Gi. Vir.

