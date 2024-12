A ranghi ancora incompleti e con aggregati diversi giocatori della formazione Under 19 ha iniziato il suo raduno la Flaminia Civita Castellana per la preparazione al prossimo campionato di Serie D. Da oggi lavorano i rossoblu agli ordini di mister Nofri e del suo staff, alla presenza di molti tifosi. Da domani le sedute di allenamento si svolgeranno a Ronciglione soltanto la mattina. Intanto proseguono le operazioni di mercato del direttore sportivo Scardale e il club di via Minio ha annunciato l’arrivo di un nuovo giocatore con la Flaminia che si è assicurata l’attaccante uruguaiano Santiago Ciganda, goleador e altro elemento importante nella a batteria offensiva rossoblu. Il bomber, classe 1994, vanta una carriera costellata di reti in giro per il mondo. Ciganda ha collezionato diverse presenze con numerose squadre in competizioni di altissimo livello, come la Serie A uruguaiana, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana e la Coppa di Francia. La scorsa stagione ha giocato proprio in Francia con la maglia dell’Angouleme Charente Fc (Serie D). Dopo una lunga trattativa il ds Scardala è riuscito a ottenere il suo “sì”. Da ieri il bomber si è unito alla corte di Federico Nofri Onofri per iniziare la preparazione estiva. Intanto si entra nella settimana decisiva per arrivare alla composizione dei gironi con la CoViSoD che entro il 25 luglio dovrà pronunciarsi definitivamente sui club che hanno le carte in regola per partecipare al campionato di Serie D. Da questo presupposto si passerà poi all’ufficialità dei team ripescati per arrivare al completamento dell’organico e poi in una fase successiva prevista per gli ultimi giorni di luglio e i primi di agosto la composizione di tutti i gironi.

