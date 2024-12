La Asd Flaminia Civita Castellana comunica che si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore della Juniores Nazionale Stefano Avincola. Il mister ha chiesto alla società di liberarlo dall’impegno, avendo ricevuto offerte da varie società, sia professioniste che dilettanti. Il presidente Francesco Bravini e tutta la società ringraziano comunque mister Avincola per il lavoro svolto con capacità, professionalità e dedizione durante tutta la stagione 2023-2024. A lui i migliori auguri per il futuro personale e professionale. L’allenatore subentra al posto dell’uscente Avincola.

L’ex tecnico dell’Under 19 Nazionale della Flaminia Stefano Avincola

Pronto il sostituto con la Flaminia Civita Castellana che è lieta di annunciare che per la stagione 2024-2025 la panchina della categoria Juniores Nazionale sarà affidata a Leonardo Spositi. Spositi, alla sua quinta stagione con la società di Via Enrico Minio, è già presente nello staff rossoblu dal 2020. In questi anni ha ricoperto il ruolo di viceallenatore e collaboratore tecnico in Serie D, allenatore dell’Under 14 Regionale, allenatore dell’Under 15 Regionale e allenatore dell’Under 16 Regionale. Il team che affiancherà mister Spositi sarà composto dal preparatore atletico Mauro Fiata e dal preparatore dei portieri Edoardo Civilotti, rispettivamente al sesto e secondo anno in Flaminia, e dallo storico magazziniere-dirigente Mario Figoli. La società del presidente Francesco Bravini rende noto anche che Michele Pagano sarà l’allenatore della categoria Allievi Regionali 2008-2009.

