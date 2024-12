CIVITA CASTELLANA - La Flaminia Civita Castellana è lieta di annunciare l’arrivo di Joseph Falli. Il diciassettenne, che nella scorsa stagione si è distinto per le sue qualità fisiche e tecniche con la maglia del Frosinone, arriva a potenziare il reparto Under rossoblù. Il difensore romano, classe 2007, cresciuto nelle giovanili della Lazio, si è unito al resto della squadra per la preparazione estiva.

Per quanto riguarda le riconferme, sono ufficiali i rinnovi di Flavio Paun, classe 2003, e Pierre Ancillai, anch’egli classe 2003. Paun, civitonico doc, ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile a Civita Castellana e nella stagione 2021-2022 è stato promosso in prima squadra, dove si è subito distinto realizzando 5 reti in 29 presenze. Attualmente conta oltre 50 presenze e si appresta a iniziare la sua quarta stagione in Via Enrico Minio. Anche per Ancillai sarà il quarto anno nella Tuscia. Per lui, c'è stata anche una breve parentesi in prestito alla FC Viterbo nella prima parte della scorsa stagione, prima di rientrare alla base.

