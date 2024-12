Rinfrancata dalla importantissima vittoria di domenica scorsa sul campo del Follonica Gavorrano la Flaminia Calcio Civita Castellana torna a giocare in casa. Il calendario propone ai rossoblu di mister Nofri il confronto interno contro il Ghiviborgo, compagine toscana. E’ la sfida valida per la sesta giornata di andata di un girone E che vede in vetta il Siena con 13 punti davanti al Livorno a 11, terza l’Orvietana a quota 9. Flaminia attualmente in quindicesima posizione e con la voglia di centrare il secondo successo per rimontare posizioni in graduatoria con i 5 punti conquistati in cinque gare che rappresentano un bottino assai magro per quelle che erano le aspettative della società e dello staff tecnico negli obiettivi della stagione. Ma c’è tutto il tempo per recuperare. In settimana il presidente Bravini ha invitato il gruppo a impegnarsi alla ricerca della continuità nella condizione e nei risultati. In campo potrebbe scendere il seguente undici: De Fazio, Igini, Mariani, Lo Zito, Borgo, Zanchi, Sirbu, Benedetti, Casoli, Alagia, Malaccari. Calcio d’inizio alle ore 15. Ghiviborgo che sinora i trasferta ha perso nettamente per 4-0 all’esordio sul campo dell’Ostia Mare, per poi riscattarsi nel secondo impegno esterno dello scorso 22 settembre quando ha vinto per 1-0 a Montevarchi. Il programma completo della sesta giornata di andata presenta queste gare: domani, ore 15 Foligno (7)-Follonica Gavorrano (6); Figline (6)-Sporting Club Trestina (5), Flaminia (5)-Ghiviborgo (7), Livorno (11)-Ostia Mare (7), Orvietana (9)-Siena (13), Poggibonsi (7)-San Donato Tavarnelle (2), Sangiovannese (4)-Fezzanese (4), Serravezza Pozzi (8)-Aquila Montevarchi (7) e Terranuova Traiana (6)-Grosseto (7).

Al.Giu.Vir.