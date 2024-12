Far valere la legge del Madami (5 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta) e continuare il trend positivo del 2024 dove la Flaminia Calcio Civita Castellana ha fatto passi da gigante lasciandosi alle spalle un fine 2023 troppo brutto per essere vero e che ha relegato a lungo la compagine del presidente Bravini nell’area playout non soddisfacendo quelle che erano le aspettative generali dopo il sesto posto della passata stagione che poneva nelle aspettative generali la possibilità di alzare ulteriormente l’asticella. Ma è inutile piangere sul latte versato e si guarda a queste ultime nove giornate con la consapevolezza di avere le carte in regola per cercare di migliorare l’attuale posizione. Oggi sfida contro i sardi della Sarrabus Ogliastra formazione che per un lungo periodo è stata sul podio della classifica per poi frenare sino a scivolare in una comunque positiva sesta posizione a quota 39 punti e che di fatto è ancora in corso per un posto utile per i playoff. Flaminia che potrebbe scendere in campo con la seguente formazione: Chicarella, Penchini, Massaccesi, Benedetti, Pericolini, Igini, Marchi, Tirelli, Sirbu, De Cenco, Lorusso. All’andata finì con un netto 4-2 per i sardi con gol di Aloia, Ladu, Nurchi e Gomez Varas, per i rossoblu segnarono Massaccesi e Fumanti. Questo il quadro completo della 26esima giornata: oggi alle ore 14.30 Atletico Uri (27)-Cassino (44), Flaminia (33)-Sarrabus Ogliastra (39), Gladiator (20)-Boreale (18), Ischia (41)-Anzio (26), Nocerina (45)-Cavese (56), Nuova Florida (22)-Cynthia Albalonga (32), Ostia Mare (38)-Budoni (19), Sassari Calcio Latte (30)-Romana Fc (44) e Trastevere (30)-San Marzano (32).

Al. Giu. Vir.

