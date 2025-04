CIVITA CASTELLANA – Missione compiuta per la Flaminia Calcio che battendo per 1-0 la Sangiovannese con la rete di Ciganda Forni ha piazzato un altro colpo da novanta nella corsa alla salvezza nel girone E della serie D con buone prospettive di potercela fare senza neanche passare dalla strada del play out. E per la compagine di mister Nofri la vittoria di domenica assume un peso specifico notevole visto che la compagine viterbese è stata l’unica tra le squadre di bassa classifica e che stanno lottando per centrare la salvezza ad aver ottenuto i tre punti visto che Montevarchi e San Donato Tavarnelle hanno pareggiato 0-0, il Follonica Gavorrano non è a andato oltre lo 0-0 nella trasferta di Poggibonsi, lo Sporting Club Trestina ha perso per 2-1 con il Seravezza Pozzi e Terranuova Traiana e Figline Valdarno hanno pareggiato 1-1. Risultati che dal decimo al 18esimo posto hanno determinato nell’ordine questa classifica: Flaminia, San Donato Tavarnelle, Follonica Gavorrano e Aquila Montevarchi 40; Sporting Club Trestina 37; Sangiovannese e Terranuova Traiana 36; Figline 35 e Fezzanese 25 (retrocessa). Questi i confronti di domenica,ultima della regular season per le suddette compagini: Figline-Livorno, Follonica Gavorrano-Serravezza Pozzi, Ostia Mare-Aquila Montevarchi, San Donato Tavarnelle-Flaminia Calcio, Sangiovannese-Terranuova Traiana, Sporting Club Trestina-Orvietana. Flaminia che potrebbe salvarsi anche con un pareggio, idem per il San Donato Tavarnelle ma tutto dipenderà dai risultati che a quel punto arriveranno dagli altri campi.