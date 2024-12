CIVITA CASTELLANA - Test a reti bianche per la Flaminia che pareggia zero a zero con la Narnese. Tante occasioni, nessun gol. La Flaminia ha lasciato a riposo mezza squadra rispetto a quella che dovrebbe essere la formazione base. Spazio a tutti sul campo di Canepina. Prossima gara in programma a Civita Castellana, sabato alle 17.30 contro Tivoli.

IL TABELLINO:

Flaminia - Bracaj, Falli, Paramatti, Borgo, Mariani, Mattei, Paun, Igini, Ciganda, Alagia, Rossi. A disp: Faralli, De Fazio, Celentano,Bonifazi, Pagano, Ancillai, Penchini, Mazzon. All. Nofri

Narnese - Falacco, Mona, Gufoni, Marchetti, Ponti, Aldair, Colangelo, Bagnato, Leonardi, Principi, Perugini. A disp: Pitaro, Blasi, Andreucci, Pinsaglia, Manni, Mangoni, Mascherucci, De santis, Perotti, Settimi. All. Defendi

Arbitro: Ragonesi di Viterbo