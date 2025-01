Verrebbe da dire domani o mai più per la Flaminia Calcio che alle 14,30 gioca la delicatissima gara esterna sul campo del Figline Valdarno in quello che è un altro scontro diretto per la salvezza con i toscani che precedono i rossoblù di 4 lunghezze. Flaminia che non ha alternative alla vittoria visto la micragnosa classifica con soli 14 punti ottenuti in 18 gare ed un penultimo posto in graduatoria che fa paura visto che al termine della stagione regolare saranno due le squadre che retrocederanno direttamente (fanalino di coda è la Fezzanese con 11 punti) e la compagine di mister Abate ha un ritardo di 4 punti dalle terz’ultime che sono Figline ed Ostia Mare ed un distacco di ben sette punti dalla dodicesima posizione (San Donato Tavarnelle a 21 punti) che al termine della stagione regolare si salverà direttamente. Il club del presidente Bravini punta molto sui rinforzi arrivati in questi ultimi dieci giorni molti dei quali scenderanno in campo oggi sin dal primo minuto e in azione di vedrà una Flaminia largamente rivoluzionata rispetto alla compagine deludente delle ultime cinque giornate in cui ha conquistato soltanto un punto. Figline che non appare un fulmine di guerra ma che in casa ha un ruolino di tutto rispetto con 3 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte, quest’ultime subite contro il Siena lo scorso 17 novembre e con il Terranuova Traiana il 15 dicembre. La Flaminia conta di ripresentare sul fronte d’attacco il suo bomber Sirbu assente sette giorni fa a Montevarchi e la salvezza passa anche attraverso le sue realizzazioni. Questo il programma della seconda giornata di ritorno: domani ore 14,30 Fulgens Foligno-Sangiovannese, Aquila Montevarchi-Siena, Fezzanese-Poggibonsi, Figline-Flaminia, Follonica Gavorrano-Terranuova Traiana, Grosseto-Seravezza Pozzi, Ostia Mare-Orvietana, San Donato Tavarnelle-Ghiviborgo e Sporting Club Trestina-Livorno con i toscani che guidano la classifica con 6 punti sul Seravezza ed 8 nei confronti del Grosseto.