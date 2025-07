Si apre ufficialmente il cammino stagionale per le giovani atlete del Fiumicino Women. Le squadre Under 12 e Under 15 si ritroveranno da mercoledì 10 a sabato 13 settembre nella splendida cornice di Castel Rigone, borgo umbro affacciato sul Lago Trasimeno, per dare il via al ritiro estivo in vista della stagione 2025-2026. Una scelta ben ponderata da parte della società rossoblu, che ha deciso di investire in una preparazione tecnica e mentale completa, fondamentale per costruire un gruppo unito e determinato. La struttura che ospiterà il ritiro sarà il Relais La Fattoria, un luogo di charme che, oltre a offrire comfort e tranquillità, si è già affermato come sede ideale per i ritiri sportivi. Non a caso, anche la prima squadra femminile del Napoli ha scelto la stessa location per la sua preparazione.

UNA CRESCITA COSTANTE DEL SETTORE FEMMINILE. Il ritiro arriva in un momento particolarmente positivo per il movimento femminile fiumicinese, che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa sia in termini numerici che qualitativi. Le adesioni al settore sono in continuo aumento, con tante bambine e ragazze del territorio che scelgono di iniziare - o proseguire - il loro percorso calcistico proprio indossando la maglia rossoblu. L’impegno della società aeroportuale è quello di valorizzare il talento, creando gruppi ben strutturati, staff qualificati e un ambiente stimolante, portando risultati tangibili. L’attivazione di nuove categorie, l’organizzazione di eventi, open day dedicati e le partecipazioni a campionati federali sempre più competitivi hanno reso il Fiumicino Women un punto di riferimento nella regione. Il ritiro a Castel Rigone rappresenterà dunque molto più di un semplice raduno precampionato: sarà l’inizio di un nuovo capitolo, dove passione, impegno e spirito di squadra si fonderanno per costruire un’annata all’insegna della crescita.

