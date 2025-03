Un Fiumicino, che nonostante si ritrovi da svariate settimane a questa parte ultimo nella classifica del girone A di Eccellenza, dopo questa giornata di campionato rimane ancora a -5 dalla zona playout. Quest'ultima, ricoperta dalla Luiss, non dista chissà quanto ma il peggior nemico della compagine di mister Lodi è divenuto il raggiungimento di punti che ad oggi sarebbero preziosi. Dopo la sconfitta interna maturata durante il precedente weekend per merito del Colleferro, i rossoblu escono battuti anche nel recente 24esimo turno.

Svoltosi alle ore 11 e presso l'impianto sportivo Le Muracciole, ha visto la squadra fiumicinese scendere in campo contro l'Aranova. Ai padroni di casa basta una rete di Teti, messa a segno al 18' per archiviare la gara e conquistare un altro derby dopo quello di andata. Peraltro con lo stesso passivo. Nonostante qualche buona occasione qua e la non vanificata dal Fiumicino, come il colpo di testa di Lombardi e un paio di conclusioni dalla distanza di Trinchi ma nulla di più, il risultato finale rimane inchiodato sull'1-0.

