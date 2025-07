Una sessione estiva di calciomercato sempre più nel vivo. E tra acquisti e cessioni, in casa Fiumicino, in vista della stagione 2025-2026, è ufficiale la conferma in prima squadra del giovane attaccante David Maduka. Quest'ultima, reduce dalla deludente retrocessione in Promozione, dopo aver disputato un’annata complicata in Eccellenza, vorrà indubbiamente riportarsi in careggiata nel minor tempo possibile.

STATISTICHE ALLA MANO. Maduka, classe 2007, ha già avuto modo di affacciarsi nel calcio che conta. Aggregandosi, nello specifico, ai più grandi nell'annata 2022-2023 e in quella appena conclusasi. Inserito nella formazione Under 19 Elite, in occasione della stagione 2024-2025, all'interno della categoria Juniores è riuscito a totalizzare 11 reti nel girone A. Diventando, di fatto, l’uomo chiave della linea offensiva giovanile. In precedenza, da “bomber sotto età”, nell’Under 17 aveva raccolto anche un impressionante bottino: 15 gol in 8 sfide, dimostrando un grande senso della rete.

IL TIPO DI GIOCATORE. Caratteristiche del tipico numero 9, capace di finalizzare con la potenza ma anche con l’eleganza tecnica. 1,83 cm di altezza per 83 kg, è dotato di buon fisico e rapidità. Alterna corsa profonda ad inserimenti in area con ottimi tempi d’anticipo. Mostra notevole varietà nel repertorio, facendo leva su botta di collo e conclusioni da distanza ravvicinata. Mentalmente, si distingue per professionalità e crescita costante.

