Dopo la bella vittoria casalinga per 2-1 contro il Santa Marinella, il Fiumicino di mister Lodi si prepara ad affrontare un nuovo banco di prova nella quarta giornata del girone A di Promozione. Questa volta, la sfida sarà in trasferta, sul campo della DuepigrecoRoma, formazione in cerca di riscatto dopo il ko di misura (1-0) contro il Borgo Palidoro. Il fischio d’inizio è previsto le ore 15 di domani pomeriggio presso lo stadio Di Marco. I rossoblu, alla sfida, arrivano con entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. I segnali visti nell’ultimo weekend sono stati più che positivi: intensità, spirito di squadra e concretezza sotto porta. Ingredienti fondamentali per affrontare un campionato lungo e competitivo come quello di Promozione. Di fronte troveranno una DuepigrecoRoma desiderosa di invertire la rotta dopo una partenza non esaltante. La sconfitta contro il Borgo Palidoro, appunto, ha lasciato qualche scoria ma i padroni di casa vorranno sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle squadre più in forma del momento. Per il Fiumicino, l’obiettivo è dare continuità ai risultati e restare nelle zone alte della classifica. La seconda vittoria consecutiva permetterebbe alla compagine aeroportuale di consolidare fiducia e ambizioni, in un girone che promette battaglia fino all’ultimo minuto.

