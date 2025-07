Una festa tutta per Daniele Fiorelli e per la Coser Aniene. Sono i giorni del giubilo per il nuovo talento esploso alla società del presidente-allenatore Fabio De Santis, che ha vinto la bellezza di tre ori ed un argento agli Eyof, ovvero gli Europei giovanili che si sono tenuti a Skopje, capitale della Macedonia del Nord. Una partecipazione speciale quella del ragazzo originario di Monte Romano e che da qualche tempo si è stabilizzato a Civitavecchia. Le affermazioni di Fiorelli fanno seguito ai buonissimi risultati di Viola Ricci, che ha ottenuto l’accesso alla finale agli Europei di categoria.

«Sono molto contento di aver raggiunto questo risultato – commenta un felicissimo Daniele Fiorelli – soprattutto perché ho portato a casa delle medaglie. Sono dispiaciuto per il 200 stile libero, che solitamente è la mia gara, ma che non è andata al meglio. Invece sento tanta soddisfazione per il 100, dove mi aspettavo bene rispetto a quanto ho fatto. Ma gli appuntamenti per me non sono finiti, perché sono già tornato ad allenarmi per gli Italiani estivi di Chianciano, dove mi iscriverò ai 50, ai 100, ai 200 stile libero, 200 misti e 100 delfino, oltre alle staffette.

Spero di fare il meglio e di arrivare al podio almeno in una di queste gare. Sono molto contento del fatto che tante persone mi sono state a fianco. Ora non so se cambierò le distanze su cui gareggiare, ma c’è ancora del tempo perché sono ancora piccolo. È stato molto impegnativo raggiungere questi livelli, mi sono trasferito a Civitavecchia solamente un anno fa. Nuoto da tre anni con la Coser. Il trasferimento non è stato facile». A seguire i successi di Fiorelli sempre presente il tecnico Fabio De Santis.

«Siamo molto felici di come sono andate le cose per Daniele e Viola Ricci – spiega il presidente della Coser – la ragazza è stata molto brava a gareggiare agli Europei ed ad andare in finale. È stata una grande esperienza per lei, spero che sia un punto di partenza. Stiamo lavorando duramente, così come ha fatto Fiorelli. Era partito da Tarquinia e poi è entrato nel nostro gruppo, dove ha fatto una crescita importante e mostrato le sue doti.

È stato bravo a non fossilizzarsi su una sola gara, ma è molto duttile, non pensando solo ad un risultato immediato, ma a fare un vero e proprio percorso di crescita. Il progetto Coser va avanti da 20 anni, partendo con Damiano Lestingi ed altri ragazzi, e rimane sempre attivo perché abbiamo saputo organizzare una scuola nuoto in grado di tirar fuori dei talenti. Negli anni abbiamo portato risultati di grosso spessore a livello nazionale e internazionale, grazie al lavoro degli allenatori che con me compongono lo staff. Non pensiamo al risultato fine a sè stesso, ma dobbiamo dare la possibilità ai ragazzi di crescere.

Se arriviamo ai risultati bene, ma il nostro scopo è di formare ragazzi che bravi sotto l’aspetto psicologico, fisico e mentale, che vanno il valore di dover fare dei sacrifici e che sposino a pieno la filosofia dello sportivo». Ma la stagione della Coser Aniene non è ancora finita, perché nei prossimi giorni, una volta terminati i Mondiali di Singapore, ci saranno gli Italiani Estivi, a cui parteciperà tutto il gruppo della Coser Aniene, compreso Lorenzo Ballarati, che proverà a tornare a fare la parte del leone all’interno della formazione civitavecchiese.

