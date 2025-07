Daniele Fiorelli alza ancora le braccia al cielo per due volte agli Europei giovanili in corso di svolgimento a Skopje. Il tritone della Coser Aniene e della Nazionale juniores ha vinto la finale dei 100 stile libero fissando il cronometro sul 51"89. Una grande soddisfazione per il ragazzo classe 2010 allenato da Fabio De Santis, che si ripete dopo l'oro vinto nella staffetta di ieri. Ma l’oro è ormai aderente al corpo di Fiorelli, che ha ottenuto il primo posto per la terza volta vincendo anche la staffetta 4x100 stile libero, dove l’Italia ha prevalso di fronte alla Gran Bretagna, giunta al blocchetto con oltre due secondi di ritardo rispetto agli azzurrini.

«L’emozione è tanta – dichiara un emozionato De Santis – Daniele si è superato. Ci siamo sentiti subito dopo la staffetta, anche quella vinta con una frazione da 51"6. Possiamo considerarla una giornata stupenda per tutta la Coser, che continua a raccogliere successi internazionali. La gara del 100 stile libero è stata fantastica, con un secondo 50 da 26"57. Non era facile scendere sotto i 52 e non era facile mettere la mano davanti a tutti, ma Daniele ci è riuscito. Tre ori dopo soli due giorni di gare sono un dato incredibile».

