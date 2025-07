Giornata super per Daniele Fiorelli nella prima giornata di gare in Macedonia. Il tritone della Coser Aniene, che si trova a Skopje per prendere parte alle Olimpiadi europee giovanili, ha cominciato indossando subito una medaglia d’oro al collo. Il ragazzo allenato da coach Fabio De Santis entra in acqua e fa subito grandi gare in mattinata per la qualifica dei 100 stile libero, fissando il suo nuovo tempo personale di 52"44. Questo risultato gli permette di ottenere la semifinale e nel pomeriggio si ripete, abbassando ancora il personale a 52"20, riuscendo così ad accedere alla finalec con il secondo tempo, fondamentale anche per avere una delle corsie migliori.

Dopo un’ora Fiorelli è ancora in acqua, ma questa volta con la 4x100 stile mista e con una super frazione da 51"90, insieme ai compagni azzurri, conquista un oro importantissimo. Ora l’attenzione di Fiorelli si calamita sulla finale dei 100 stile libero. Tanta la soddisfazione per la Coser Aniene per questi importanti traguardi, ma l’attenzione deve restare massima, perché il programma gare del ragazzo civitavecchiese è ancora lungo.

