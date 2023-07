A San Giovanni in Marignano, Christian Fioravanti, cavaliere di Ladispoli ha concesso il bis vincendo con Double Push, come la settimana scorsa nel CSI2, il Gran Premio del CSI3 del “Summer Tour” di San Giovanni in Marignano.

Fioravanti e la sua baia italiana di dieci anni, sono stati il binomio migliore tra i 12 ammessi al barrage della gara da 1 e 50 che ha visto 55 partenti (0/0; 43.31). Secondi a pari merito altri due azzurri, il carabiniere scelto Roberto Previtali con Conthargo-Blue e il 1° aviere capo Giulia Martinengo Marquet con Coynor (0/0; 43.42).

Un successo che arriva dopo tanto impegni e sacrifici per il 30 enne ladispolano le ultime vittorie sono le conferme che tutti si aspettavano .

