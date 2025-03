Un fine settimana intenso per il Pqp Volley, con le formazioni presenti impegnate in tre gare casalinghe. Nonostante i risultati non abbiano sorriso ai colori della società di Fiumicino, il campo ha raccontato di impegno, determinazione e voglia di migliorarsi. Nonostante le difficoltà, la compagine continua il proprio percorso con tenacia. Le squadre sono già al lavoro in palestra più motivate che mai, pronte a prepararsi per le prossime sfide.

SERIE C MASCHILE. La prima squadra maschile, impegnata nel campionato di Serie C, ha lottato con grinta contro l’Afrogiro Volley, ma è uscita battuta per 1-3. Una sfida ardua, in cui i ragazzi hanno mostrato sprazzi di ottima pallavolo, ma hanno pagato alcune disattenzioni nei momenti chiave della gara. «Ci abbiamo provato - ha spiegato coach Marco Pacioni - abbiamo tenuto testa a una squadra esperta, ma ci è mancata quella cattiveria necessaria per portare a casa il risultato. Dobbiamo lavorare ancora sulla continuità e sulla gestione degli scambi lunghi. Sono fiducioso perché vedo impegno e voglia di crescere».

2^ DIVISIONE FEMMINILE. Sconfitta di fronte ai propri tifosi anche per la 2^ Divisione femminile, che ha ceduto il passo all’Isvf Fiumicino con il punteggio di 0-3. Una partita complicata, dove le giocatrici padrone di casa hanno faticato a trovare continuità nel gioco.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - ha commentato a fine gara il tecnico Marco Pacion - abbiamo avuto qualche buona fase di gioco, ma dobbiamo migliorare la gestione della pressione nei momenti decisivi. Le ragazze stanno lavorando sodo e sono sicuro che i risultati arriveranno».

3^ DIVISIONE FEMMINILE-UNDER 15. Le giovanissime atlete della 3^ Divisione Under 15 si sono confrontate con la Benpower Seven Volley&Sport, uscendo sconfitte per 0-3. Un match difficile contro un avversario ben organizzato, ma che ha rappresentato comunque un'importante occasione di crescita per le ragazze, che continuano il loro percorso di apprendimento e affiatamento in campo.

