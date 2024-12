Scatta l’ultimo raduno tecnico del Club Lazio programmato dal settore tecnico regionale della Fidal che si svolgerà nuovamente mercoledì 3 luglio on ritrovo alle ore 16.30 presso il Centro Polisportivo delle Fiamme Gialle in via Croviana 120. Convocati nuovamente la velocista e saltatrice Matilde Casini ed il lanciatore Riccardo Cianchelli a cui si aggiungerà la saltatrice Matilde Bertini, alla prima convocazione nel Club che raccoglie i migliori talenti della categoria Cadetti/e del Lazio. I tre giovanissimi atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo si sono messi in luce quest'anno con risultati tecnici di ottimo livello che li proiettano ai primissimi posti delle classifiche regionali e nazionali nelle specialità di corsa, salto e lancio. Matilde Casini ha realizzato recentemente la 3^ prestazione italiana negli 80 metri tra le nate nel 2010 correndo in 10”13 , Riccardo Cianchelli grazie alla recente gara disputata a Prato dove ha realizzato 44,29 metri nel lancio del martello si è collocato al 7° posto nelle graduatorie nazionali di specialità e Matilde Bertini che con pochi mesi di allenamento alle spalle, ha recentemente saltato 1,59 metri nell'alto collocandosi a 4° posto regionale tra le cadette.

Riccardo Cianchelli in azione

