Sono stati assegnati nei giorni scorsi i titoli regionali di lanci lunghi. Scenario delle gare lo stadio Paolo Rosi di Roma, che sabato scorso è stato aperto alle gare femminili, mentre domenica a quelle maschili di tutte le categorie federali a partire dai Cadetti/e fino alle categorie assolute. Per la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo era presente il giovanissimo lanciatore Riccardo Cianchelli che alla prima uscita agonistica del 2024 ha centrato il suo primo titolo regionale nel martello lanciando l'attrezzo alla misura di 35,02 metri, suo nuovo record personale. L'atleta accompagnato dalla sua allenatrice Linda Misuraca non è riuscito a ripetere in gara, complici le condizioni climatiche non proprio ideali, le ottime performance degli ultimi periodi in allenamento al Campo Scuola di Viterbo con lanci sempre vicini ai 40 metri, ma la stagione agonistica outdoor deve ancora iniziare e ci sono tutti i presupposti per dimostrare tutti i progressi tecnici maturati nel periodo invernale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA