Una serata in famiglia per chiudere nel migliore dei modi una stagione sportiva ricca di soddisfazioni. Quest’anno la consueta festa della Sezione AIA di Civitavecchia guidata da Marco Sacco, è andata in scena al Gotha di Ladispoli alla presenza di tanti ospiti illustri, a partire dal presidente dell’AIA Carlo Pacifici. «È un privilegio e un onore poter girare tutta l’Italia. In ogni Sezione e anche in quella di Civitavecchia vedo tanto entusiasmo, passione, senso di appartenenza, e quella forza che ci distingue dagli altri. La nostra è un’Associazione giovane e dinamica che ha avuto la capacità in questi ultimi anni di rinnovarsi e di guardare al futuro, tenendo però bene i piedi sul nostro passato e sulla nostra storia. Come Presidente sono molto contento di vedere tanti ragazzi e ragazze - le parole di Pacifici - che rappresentano il futuro dell’AIA». Nel corso della serata sono stati assegnati numerosi riconoscimenti agli associati che si sono messi maggiormente in mostra durante la stagione, che hanno avuto la soddisfazione di essere premiati anche dall’arbitro della Commissione Nazionale Serie A e B Matteo Marchetti. «È un piacere partecipare a questa festa e ritrovare un amico come Marco Sacco. Sono sempre disponibile nei confronti dei giovani, mettendo loro a disposizione la mia esperienza per aiutarli nel percorso di crescita». «È stata una festa magnifica – ha sottolineato il Presidente della Sezione di Civitavecchia Marco Sacco -. Siamo contenti ed orgogliosi di come è andata questa Stagione, esorto tutti a credere di più in se stessi perché dentro ognuno di noi c’è un talento, bisogna soltanto farlo emergere con sudore, sacrifici, lavoro, e la voglia di superare gli ostacoli che di settimana in settimana troviamo. Stiamo lavorando su un gruppo molto giovane, e i risultati si vedranno a media e lunga scadenza. Siamo convinti che con i nuovi arbitri e l’apporto di tutti gli associati, la nostra Sezione potrà migliorarsi e crescere ulteriormente sia dal punto di vista tecnico ma ancor di più su quello umano».

©RIPRODUZIONE RISERVATA