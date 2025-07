Tempo di festeggiare per l’Ikta Gym. I fighter diretti dal maestro Massimo Brizi si sono radunati per una cena conviviale presso il ristorante “80 fame”, dove hanno soprattutto celebrato la stagione sportiva, che ha visto il suo culmine, come tradizione, con la manifestazione “The Best of the Best” al parco Martiri delle Foibe all’Uliveto. Presenti le sezioni di Civitavecchia, Tolfa e Santa Marinella, per un totale di una settantina di atleti, ma il numero poteva essere ancora più corposo se non ci fossero state alcune assenze, per via di vari impegni.

Nel corso dell’evento ci sono state anche le votazioni per i migliori dell’anno nel gruppo Ikta Gym. Il miglior direttore tecnico è risultato Marcello Giannini della sezione Santa Marinella, grazie al numero di atleti e di istruttori in palestra. A Tolfa, invece, la migliore insegnante è stata Daniela Cerreti, che si occupa delle lezioni di aerobica ed esercizi funzionali, al secondo posto Augusto Morra per il wing-chun. A Santa Marinella primo posto per l’insegnante Ilaria dello yoga.

Atleta migliore per l’impegno è stata Karim Minerva. Per la palestra di Civitavecchia il miglior fighter non agonista è risultato Simone Simonante per la boxe. Nella kick boxing ha prevalso Gabriele Rossi, secondo posto per Andrea Gargiullo, terzo Emiliano Caciari. Migliori atleti agonisti, nella kick boxing premio per Federica Castagnari, che ha superato Alessio Crescentini, il quale si è dovuto accontentare della seconda piazza.

Nel pugilato ha vinto Nicholas Guida, seconda posizione per Mirko Petretti. E come migliore di The Best of the Best è stato nominato, tra tutti gli atleti e i dirigenti, il maestro Enzo Di Pietro. Menzione d’onore per Roberto Petretti, miglior Master della boxe che l’Ikta ha mai avuto. La persona più simpatica e spontanea è risultata Laura Agostini, che si è aggiudicata l’ambito premio “Asciugamano d’oro”.

