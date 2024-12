Festa del MiniRugby laziale domenica scorsa al campo Moretti Della Marta.

Un bellissimo concentramento che ha visto protagoniste l’Under 8 e 10 del Rugby Civitavecchia, impegnate sul terreno amico del Moretti Della Marta.

Gli Under 8 biancorossi, nonostante le assenze, giocano e si divertono.

Soddisfatti i tecnici del Crc: «Prima due partite da rivedere, ma le altre ci mettono coraggio e segnano numerose mete. Le squadre incontrate molto numerose e qualitative. C'è da lavorare ma non ci spaventa».

Dello stesso umore l’head coach dell’Under 10 del Rugby Civitavecchia Daniel Stoica: «Ottima prestazione della Under 10 biancorossa nonostante i rugbisti hanno conosciuto la palla da poco tempo. Si allenano di settimana in settimana e questo ha permesso nelle partite odierne stanno prendedno fiducia in se stessi e si sono goduti la giornata sportiva e di divertimento per la festa del rugby odierna, Si sono incontrati con molti loro coetanei scambiando le loro opinioni e conoscendosi meglio. Devo dire che sono molto soddisfatto dei miei ragazzi anche se i risultati non sono stati a noi favorevoli ma hanno lasciato in loro molto divertimento e questo ci permetterà di proseguire la preparazione con più tenacia e convinzione».

L’Under 14 Crc/Url di coach Gargiullo combattono ma perdono sul campo di Viterbo: nell’impianto Sandro Quatrini finisce 34 a 31 per i padroni di casa.

Alla fine della partita queste le parole di coach Andrea Gargiullo: «Bella prova nonostante la sconfitta di misura. Ottimo l'atteggiamento dei ragazzi che mettono a frutto quello fatto in settimana. Peccato per la sconfitta, ma ci sono grandi margini di miglioramento. Bene in attacco e a livello fisico, qualcosa da rivedere in difesa. Bene l'atteggiamento e la voglia di giocare fino l'ultimo minuto. Bravi tutti».

