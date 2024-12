VITERBO – Volge verso la conclusione della seconda settimana di lavoro la preparazione della Favl Cimini Viterbo al campionato di Eccellenza laziale che prenderà il via il prossimo 8 settembre. Società sempre attenta sul mercato per arrivare alla definizione dell’organico. Intanto nelle ultime ore è arrivato quel centrocampista capace di dettare i tempi di gioco e di garantire quella “maturità calcistica” che al momento sembra mancare al gioco dei gialloblu. Il club ha individuato la persona giusta nel calciatore Adriano Sbarzella. Questo il comunicato del club: “La FC Viterbo comunica di aver perfezionato l'accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adriano Sbarzella, per la stagione 2024/2025 del Campionato di Eccellenza Lazio. Il centrocampista classe ’99 ha iniziato la sua carriera nelle giovanili di Arezzo e L'Aquila 1927 ed ha collezionato presenze principalmente in Serie D. Successivamente ha giocato per l'Alma Juventus Fano e il Foligno Calcio. Sbarzella ha chiuso il campionato 2022/2023 con l'Avezzano Calcio in Serie D. Giocatore versatile a centrocampo, è in grado di coprire anche il ruolo di mediano. Ha concluso il Campionato di Eccellenza Umbria 2023/2024 con Atletico BMG”. Il test di mercoledì contro la più rodata Flaminia al netto della differenza di categoria e della maggiore caratura dei rossoblu ha evidenziato limiti piuttosto evidenti. Il divario si è visto tutto confermato dal 5-1 finale e spetterà un gran lavoro a mister Puccica per evitare quella confusione che specialmente nella prima frazione è regnata sovrana in Nesta e compagni per poi diminuire nella ripresa quando con i ritmi che si sono abbassati la Fc Viterbo è stata più in partita. Buone nuove sul discorso legato agli impianti visto che per quanto riguarda il Rocchi e il “Vincenzo Rossi” del Pilastro l’assegnazione annuale da parte dell’Amministrazione Comunale al club gialloblu è ormai cosa certa. Ora non resta altro da fare che lavorare al massimo e in tempi rapidi per far si che le due strutture possano essere utilizzate. Per il campo del Pilastro in sintetico sono urgentissimi la pulizia totale del rettangolo di gioco, la pettinatura dell’erba in sintetico e la ristrutturazione degli spogliatoi mentre per il Rocchi ogni priorità è legata alla sistemazione del manto erboso, all’allestimento degli arredi e alla pulizia totale dell’impianto. Il tutto con la speranza ed il desiderio che quanto meno a settembre inoltrato la Fc Viterbo possa giocare nello stadio del capoluogo ed iniziare ad allenarsi al Pilastro che sarà utilizzato anche dalle formazioni giovanili. Per quanto concerne le amichevoli annullata quella con la Nuova Florida la Fc Viterbo tornerà in azione sabato 17 agosto in un triangolare in programma in Umbra a Massa Martana. Intanto c’è stata una partenza “forte” a livello dirigenziale visto che il team manager Francesco Cusi una vita al seguito della Viterbese prima e della Fc Viterbo nell’ultima stagione ha preferito vivere un’altra esperienza passando alla Sorianese, l’altra squadra provinciale partecipante al campionato di Eccellenza.