Dopo il successo in campionato sul terreno del Ladispoli la Favl Cimini Viterbo torna in campo domani pomeriggio alle 15,30 per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro l’Aranova. La novità più eclatante e che non si giocherà al Rocchi ma allo “Stefanucci” di Vignanello sia per ringraziare la comunità vignanellese per l’accoglienza sempre riservata alla Fc Viterbo e per tutelare il precario manto erboso del Rocchi dove domenica alle 15,30 si giocherà il derby di Eccellenza tra Fc Viterbo e Sorianese. Per domani il tecnico Puccica appare intenzionato a mandare in campo diversi dei giocatori poco utilizzati in questo inizio di stagione. Si parte dal vantaggio non trascurabile di 1-0 della Fc ottenuto due settimane fa con il successo sul campo dell’Aranova che fu firmato da Orlandi. Per la sfida ingresso gratuito e Fc che ha comunque come priorità assoluta quella di fare bene in campionato anche perché la Coppa con ritmi molto serrati nel caso di qualificazione obbligherebbe strada facendo a “straordinari” non indifferenti.

Al.Giu.Vir.