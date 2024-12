Nella domenica in cui la classifica del girone A dell’Eccellenza si è accorciata la Fc Viterbo ha messo a segno il terzo pareggio stagionale impattando a Colleferro per 2-2. Un punto che è servito per interrompere la serie di ko e che ha fatto da seguito all’altro x di questo inizio stagione con l’1-1 di Valmontone nel match di esordio della seconda giornata (in seguito venne giocato il recupero interno contro la Romulea). La “prima” di mister Gardini è stata quindi archiviata con una prestazione double face visto l’andamento del match. Gialloblu inguardabili nella prima frazione chiusa con il passivo di 2-0 e assai validi nella ripresa quando nel giro di tre minuti hanno recuperato con le reti di Nesta e Calvigioni e poi hanno rischiato seriamente di vincere. Una prova che ha lasciato soddisfatto il neo tecnico dei gialloblu: “Siamo andati sotto su due contropiedi, abbiamo fatto bene fino al loro primo gol. Sono molto contento perché si è reagito ed hanno fatto quello provato in settimana, rischiando anche qualcosa! Non mi aspettavo, sinceramente, una squadra con questa personalità e con la prestazione offerta I gol? Si è preso contropiede perdendo un tempo di gioco, ma voglio che arrivi quel tempo in più perché in caso contrario siamo noi che andiamo ad offendere.. Ho visto un aiuto tra i giocatori e questo mi piace molto. Mercato? I miei giocatori hanno dimostrato di fare bene, stiamo valutando dei profili e vedremo chi arriverà.” Da oggi tutti in campo per preparare la sfida di domenica al Rocchi contro l’Aranova dove intanto si è dimesso il tecnico Vigna dopo la sconfitta casalinga di domenica contro il Certosa. Dopo la serie si si è fermata la Sorianese battuta nettamente per 3-0 nella trasferta contro la forte W3 Maccarese che ha chiuso la prima frazione avanti di due reti. Un ko che non fa drammi in casa cimina con il tecnico Del Canuto che ha riconosciuto anche la bravura degli avversari”. Intanto la prima sconfitta stagionale del Civitavecchia battuto in casa per 1-0 dal Tivoli ha decisamente accorciato la graduatoria. In vetta restano i neroazzurri di Castagnari a 23 punti con due lunghezze sul Valmontone passato per 3-2 sul campo della Boreale e tre punti sulla stessa W3 Maccarese.