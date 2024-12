Una tredicesima di andata nel girone A di Eccellenza che ha fatto registrare il cambio della guardia al vertice con la nuova capolista che è la W3 Maccarese con un punto di vantaggio sulla coppia Tivoli e Civitavecchia e tre lunghezze sul Valmontone. La domenica delle provinciali si è chiusa con il quarto risultato utile per la Fc Viterbo di mister Gardini che ancora una volta davanti a pochi intimi ha battuto la Luiss, ultima della classe per 3-1. Un punteggio sin troppo severo per la giovane formazione romana che dopo un primo tempo “inconsistente” e chiuso con il passivo di 2-0 sotto i colpi di Scozzari e Iurato si è riorganizzata nella ripresa accorciando le distanze con Faraoni e poi creando qualche assillo di troppo ai gialloblu di casa che soltanto in zona Cesarini con un bellissimo assolo di un ritrovato Cuccioletta hanno chiuso la pratica. Tre punti preziosi per continuare la scalata in classifica con la Fc Viterbo che ora si trova in decima posizione a 18 punti in compagnia di Certosa e Sorianese e che anche alla luce di una fase di calendario non terribile può ambire a migliorare ulteriormente questo piazzamento. Ancora in ritardo di condizione Cardillo e la nota più piacevole è arrivata dalla prestazione e dall’eurogol di Cuccioletta nella frazione della ripresa in cui ha giocato. Domenica prossima trasferta a Fiumicino. Non è un bel momento per la Sorianese che nelle ultime due gare ha macinato gioco ma raccoglie sconfitte. E così dopo quella di Rieti è arrivato il ko interno contro la Boreale in una sfida in cui i cimini di mister Del Canuto avrebbero meritato di più vista la mole di gioco e le tante opportunità avute in particolare nella prima parte della sfida. I problemi in zona gol stanno diventando il limite per una Sorianese che adesso a 18 punti è stata raggiunta dalla Fc Viterbo e dal Certosa. All’orizzonte la non semplice trasferta di domenica prossima a Colleferro.