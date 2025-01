Sempre più in alto la Fc Viterbo che si è regalata una bella Epifania nella 16esima giornata di Eccellenza, penultima di andata, andando a vincere a Tivoli per 1-0 con la pesantissima rete di Capuano. E si allunga la serie utile dell’imbattuto tecnico gialloblù Gardini che dallo scorso 10 novembre quando ha assunto la guida della compagine del presidente Salaris ha “piazzato” una serie si fatta di 4 vittorie e 3 pareggi salendo al quinto posto della classifica. Resta alto il divario tra la prima e le seconde con la Fc che ha 9 punti di distacco dalla capolsita W3 Maccarese , 8 dalla coppia Civitavecchia e Valmontone e 5 dal Tivoli ma la parola d’ordine che il bravo mister si è dato con i suoi ragazzi è quella di andare avanti per step pesando ad ogni singola partita ad iniziare da quella di domenica contro il Certosa che si giocherà al Rocchi alle 14,30. Di certo la vittoria a Tivoli trasmette ulteriori certezze e cià che ha colpito è stata anche la tenuta del campo di Nesta e compagni che hanno rischiato pochissimo cercando loro di fare il match e non adottando alcuna difesa ad oltranza. Per una Fc Viterbo che marcia spedita c’è invece una Sorianese che si lecca le ferite di una quinta sconfitta consecutiva che fa male per come è avvenuta visto che i rossoblu di mister Del Canuto che conducevano per 1-0 con la rete di Cristian Vittorini sono stati raggiunti e poi superati tra il 90esimo e il 95esimo in pieno recupero. Sorianese che a dispetto delle numerose assenze ha giocato un grande match con un forte piglio ma che poi si è dovuta arrendere. Adesso la classifica con i soli 18 punti vede Bellacima e compagni dentro la griglia dei play out. Fondamentale fare bene nelle due gare interne consecutive contro Luiss e Fiumicino, due scontri diretti per la zona salvezza.