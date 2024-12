Nulla di nuovo che già non si sapesse dall’incontro tra i tifosi della Favl Cimini Viterbo e i rappresentanti del club nella reunion tenutasi nel tardo pomeriggio di lunedì presso il parco Peppino Impastato. Nell’incontro si è parlato della prospettiva futura della situazione. Presenti per la Fc Viterbo Tonino Ranucci, Gianni Patrizi, Francesco Torroni e Roberto Valeri. La dirigenza ha parlato della volontà del club di tornare a giocare al Rocchi e di arrivare nel minor tempo possibile alla denominazione Viterbese. Per l’aspetto tecnico visto che le problematiche economiche non mancano (l’imprenditore Camilli ha promesso comunque un impegno come sponsor seppur con cifre nettamente inferiori alla passata stagione) c’è la consapevolezza di aver allestito una formazione che dimostrerà carattere e determinazione cercando di cucirsi il ruolo di outsider in un raggruppamento dove le favorite alla vittoria finale saranno altre. La priorità assoluta è quella di portare la Fc Viterbo al Rocchi cimentando sempre di più il suo legame con i tifosi “Viterbese”.

Intanto il club che lunedì 29 inizierà la preparazione ha presentato altri due elementi da inserire nell’organico. “La Fc Viterbo informa di aver raggiunto un’intesa per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Ciucci, per la stagione 2024/2025 del campionato di Eccellenza. Dopo aver iniziato la sua formazione calcistica nella Viterbese nel 2017, il centrocampista classe 2005, ha proseguito il suo sviluppo nella Juniores Under 19 della Favl Cimini Viterbo. Ha esordito nella prima squadra gialloblu nella stagione 2022/2023 del campionato Eccellenza Lazio. A Marco Ciucci va il nostro sincero bentrovato e l’augurio di una nuova esperienza con i colori gialloblu segnata da grandi successi”.

È un ritorno quello dell’attaccante Leonardo Cuccioletta che dopo i 16 gol segnati nella stagione 2022/2023 con la maglia della Favl Cimini è reduce da una stagione sfortunata con pochissime presenze nel Real Monterotondo e con l’Orvietana prima del grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad un lungo stop.

©RIPRODUZIONE RISERVATA