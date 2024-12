Nessuna sorpresa nell’ultima giornata del girone A di Eccellenza che ha ribadito quello che alla vigilia era quasi certezza. Primato confermato per W3 Maccarese e Rieti Amatrice che ora si giocheranno la promozione diretta nello spareggio del prossimo weekend (a Tivoli o Monterotondo). La vincente festeggerà il salto di categoria, la perdente andrà ai playoff nazionali in cerca della promozione. Con le pive nel sacco è rimasto il Montespaccato al quale non sono bastati la bellezza di 75 punti per arrivare tra le prime due. E grande delusione anche per il Pomezia classificatosi al quarto posto e al quale non sono bastati grossi investimenti per essere protagonista sino alla fine. La Favl Cimini Viterbo che nell’ultima giornata ha battuto agevolmente per 4-0 la condannata Pescatori Ostia ha chiuso con un anonimo settimo posto con lo score di 14 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte a ben 21 punti dalle prime due. Gialloblu mai coinvolti a pien diritto per il vertice della classifica e alla luce di oltre trenta giocatori tesserati, di ben tre cambi tecnici ecco che la stagione è stata a dir poco “confusa”. Ed ora gli interrogativi sono tutti legati al futuro che dipende in primis dalla scelta del patron sponsor Piero Camilli di voler continuare ad essere vicino a questi colori (nel corso della stagione non ha mai assistito ad una partita della Favl Cimini Viterbo) e alle decisioni legate alla gestione dell’impianto dello stadio Rocchi dove ancora non vi sono certezze di alcun genere. Spingono i tifosi che hanno riconosciuto la Fc Viterbo come l’erede della Viterbese che fu e che per domenica hanno indetto un raduno di protesta alle 17.30 a piazza delle Erbe. Vedremo cosa accadrà. Capitolo retrocessioni sono dirette quelle già avvenute di Citizen Academy e Pescatori Ostia, a loro si è aggiunta quella dell’Audace 1919 che non potrà giocare il playout per i 10 punti di ritardo dall’Astrea che è quindi salva. Unico spareggio salvezza è quello tra Villalba e Ladispoli con la prima che ha il vantaggio non trascurabile di poterlo giocare sul campo di casa.

