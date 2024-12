Domani alle ore 15 torna in campo la Favl Cimini Viterbo per il recupero della 28esima giornata contro l’Academy Ladispoli. Il match non si giocò domenica 10 marzo per un problema all’impianto idrico dello “Stefanucci” di Vignanello che rese inagibili gli spogliatoi. Confronto che sembra avere molta più importanza per la squadra ospite dell’ex mister Puccica alla disperata ricerca di un risultato positivo per arrivare quanto meno a disputare i playout visto che al momento il distacco dei tirrenici, terzultimi, dal sestultimo posto è di 13 punti e impedirebbe la disputa dello spareggio salvezza (con la distanza di 9 punti tra le contendenti i playout da regolamento non si disputano). Da parte della Favl Cimini Viterbo c’è la voglia di tornare a quel successo che manca dall’ormai lontano 11 febbraio con soli 2 punti ottenuti nelle ultime 4 gare con un solo gol segnato e peraltro su palla inattiva e sei al passivo. Con i tre punti la Fc Viterbo tornerebbe in corsa per quel dignitoso quinto posto finale che a livelli pratici non dà alcun vantaggio portandosi ad una lunghezza dal terzetto che la precede a 50 punti e che è composto da Civitavecchia, Aurelia Antica Aurelio e Campus Eur. Ladispoli in seria difficoltà con la vittoria che manca da quasi 100 giorni e con la miseria di 3 punti conseguiti nelle ultime 11 giornate (3 pareggi). Tra i gialloblu torna disponibile Papa Seck dopo il turno di squalifica. Arbitra Teresa Loreti di Roma 1, assistenti Viziru e Forina entrambi di Roma 1.

