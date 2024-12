VITERBO - Continua ad essere un porto di mare la Favl Cimini Viterbo. Gente che va e gente che viene in attesa della definizione dell’organico. Nelle ultime ore il club gialloblu ha ufficializzato con un comunicato le seguenti trattative. «La FC Viterbo comunica di aver sottoscritto accordi per il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Johad Ferretti e Gabriele Ricci, per la stagione 2024/2025 del Campionato di Eccellenza Lazio. Johad Ferretti, difensore nato nel 1994 a Marsiglia ma di nazionalità italiana, ha sviluppato le sue abilità nel settore giovanile del Genoa e del Milan. Ha fatto il suo debutto nel calcio professionistico nella stagione 2013/2014 con il Benevento, in Serie C.Successivamente ha giocato con Spal, Matera, Albinoleffe e Cremonese, prima di unirsi alla Ternana. Con questa squadra ha esordito in Serie B nella stagione 2017/2018, collezionando 11 presenze. Ha proseguito la sua carriera con Gubbio e Turris in Serie C, poi ha giocato in Serie D con Sestri Levante, Insieme Formia e Ragusa. Nell’ultima stagione ha giocato tra Molfetta (Eccellenza pugliese) e Tivoli 1919 in Serie D. Gabriele Ricci è una riconferma in gialloblù. Difensore centrale classe 2006, ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile della US Viterbese, proseguendo poi il suo percorso nella Juniores Under 19 della FC Viterbo. Ha fatto il suo debutto nella prima squadra gialloblù durante la stagione 2022/2023 nel Campionato Eccellenza Lazio. A Johad ed a Gabriele va il nostro benvenuto e l’augurio di una permanenza con i colori gialloblù ricca di successi». Ha lasciato invece la Fc Viterbo il difensore viterbese Alessandro Pompei, classe 2003. Dopo ferragosto dovrebbe aggregarsi al team di mister Puccica il centrocampista camerunense di 34 anni Valerie Kameni. Ieri e oggi squadra in campo per gli allenamenti ancora a Vallerano e poi due giorni di riposo tra domani e la fetività di ferragosto con il gruppo che tornerà a lavorare il 16 agosto e venerdì 17 parteciperà a Massa Martana ad un triangolare con formazioni di Eccellenza Umbra. Seconda settimana di lavoro per la Sorianese l’altra provinciale partecipante al campionato di Eccellenza che dopo il buon test di sabato mattina contro il Guardea (Promozione Umbra) vedrà oggi per il team di mister Del Canuto il test probante a Canepina contro la Flaminia.

