La Favl Cimini Viterbo comunica di aver sottoscritto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Pompei per la stagione 2024/2025 del campionato di Eccellenza. Dopo aver iniziato la sua formazione calcistica negli Allievi Nazionali della Ternana, il difensore centrale ha proseguito il suo sviluppo nella Primavera della Viterbese, prima di approdare alla Favl Cimini Viterbo nel 2023.

«Ad Alessandro - fa sapere la dirigenza - va il nostro bentrovato e l’augurio di una permanenza con i colori gialloblù ricca di successi».

I RADUNI DI SELEZIONE. La Favl Cimini Viterbo è lieta di annunciare i raduni di selezione per le categorie Under 14, Under 15, Under 16 e Under 17.

Questi eventi si terranno presso il Pinovo Sporting Center, situato in Via Pian del Nero - La Quercia Viterbo, nelle seguenti date: martedì 23 selezioni per le categorie Under 14 e Under 15 (nati negli anni 2010 e 2011). Mercoledì 24 selezioni per le categorie Under 16 e Under 17 (nati negli anni 2008 e 2009).

OBIETTIVI DEI RADUNI DI SELEZIONE. I raduni di selezione rappresentano un’opportunità unica per i giovani talenti di mettere in mostra le loro abilità e di essere valutati per l’inserimento nelle squadre giovanili della Favl Cimini Viterbo. L’obiettivo principale di questi incontri è individuare e coltivare giovani promesse, offrendo loro una piattaforma per sviluppare le loro competenze tecniche, tattiche e fisiche sotto la guida di allenatori qualificati.

PROGRAMMA E DETTAGLI DELL’EVENTO. Le sessioni di selezione saranno condotte da uno staff tecnico esperto, che valuterà i partecipanti attraverso esercizi di abilità, prove tecniche e partite amichevoli. I giovani calciatori avranno l’opportunità di dimostrare il loro potenziale e di confrontarsi con altri atleti della loro fascia d’età, in un ambiente stimolante e professionale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento, certificato medico agonistico in corso di validità. I giovani calciatori dovranno essere accompagnati da un genitore, che dovrà sottoscrivere un esonero di responsabilità. È necessario un certificato medico agonistico valido per garantire che gli atleti siano in condizioni fisiche adeguate. Gli atleti già tesserati come Giovani Dilettanti con altre società dovranno presentare il nulla osta societario per la regolarità dell’iscrizione.

I CONTATTI. Per info scrivere una e-mail all’indirizzo settoregiovanile@fcviterbo.it oppure contattare il numero 338-8849357. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.fcviterbo.it.

La Favl Cimini Viterbo invita tutti i giovani calciatori, insieme alle loro famiglie, a prendere parte agli eventi di selezione. Partecipare ai raduni rappresenta non solo una chance per entrare a far parte di una squadra, ma anche un’opportunità per crescere sportivamente e umanamente, entrando in una comunità dedicata allo sviluppo del talento giovanile nel mondo del calcio.

