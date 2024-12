Ultimi due mesi del campionato di Eccellenza girone A. Con i soli 5 punti ottenuti nelle ultime quattro gare la Favl Cimini Viterbo si è purtroppo allontanata dal giro che conta con un ritardo di ben 12 punti dal primo posto e di 10 dalla piazza d’onore che condurrà ai playoff nazionali e lontane a 9 punti sono anche le terze con la coppia composta da Pomezia e Rieti. Ad otto punti dal termine c’è però un fine campionato da onorare al massimo cercando di migliorare il più possibile l’attuale sesto posto. Ed oggi alle 15 bella sfida allo “Scopigno” di Rieti contro il Rieti. Inutile rievocare i precedenti tra Viterbese e Rieti che con le due realtà attuali c’entrano un po’ come i cavoli a merenda visto che la Favl Cimini Viterbo è nata dalla costola della Polisportiva Cimini e il Rieti da una storia assai simile e dal titolo dell’Amatrice. Nulla toglie però che si tratta di un confronto quello che avrà inizio alle 15 dove la posta in palio è pesante. Rieti che vuole lottare ancora per il primato e Viterbo Fc chiamata a dare un senso al suo finale di stagione come ha detto alla vigilia mister Castagnari: «Noi dobbiamo onorare la maglia, così come il campionato stesso ed anche tutti gli sforzi che ha fatto la società per allestire una compagine importante. Non è finito tutto domenica scorsa (dopo il ko casalingo contro il Montespaccato, ndr) e non possiamo pensare di fare un campionato anonimo». Tra i sabini pesa l’assenza dello squalificato De Fato, formazione al completo in casa Fc Viterbo e non è da escludere che Castagnari adotti qualche variazione tattica anche per ritrovare la via del gol smarrita negli ultimi 180 minuti di gioco.

LE ALTRE PARTITE. Così nella 27esima giornata: oggi ore 11 Academy Ladispoli (18)-Aranova (35), Aurelia Antica Aurelio (43)-Astrea (34), Montespaccato (55)-Pomezia (54), Romulea (28)-Villalba (23), Valmontone (42)-Civitavecchia (44). Ore 11,15 Citizen Academy (8)-Pescatori Ostia (15). Ore 15 Audace 1919 (17)-Luiss (28), Rieti (54)-Favl Cimini Viterbo (45), Campus Eur (46)-W3 Maccarese (57).

