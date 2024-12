In queste ore non si fa altro che parlare della nuova impresa di Manila Esposito, la ginnasta della Nazionale italiana che da ormai 12 anni fa parte dell'As Gin e che, con il bronzo vinto alla trave alle Olimpiadi di Parigi, è riuscita a mettersi alle spalle anche Simone Biles, considerata la Michael Jordan della ginnastica artistica.

Euforia da tutti i pori viene sprizzata anche dal presidente Pierluigi Miranda. Intanto il Comune si è organizzato per un evento all'aula Pucci, nel quale premiare Queen Manila, che si terrà nei prossimi giorni e per il quale è atteso un foltissimo pubblico.

«È stata un'emozione unica - afferma Miranda - una soddisfazione incredibile è stata quella che ci ha regalato Manila, che alla trave è stata fantastica e non si è fatta prendere dall'agitazione dopo tutti i mostri sacri che sono caduti dalla trave prima di lei. Che bello vederla recuperare quello sbilanciamento che non l'ha fatta cadere dall'attrezzo. L'esercizio di Manila, per me, è da secondo posto, visto che è andata meglio della cinese, che ha messo la mano sulla trave e praticamente era come una caduta, ma nel punteggio ciò non è stato considerato. Se Manila non avesse fatto quello sbilanciamento, forse poteva anche vincere l'oro. Vincere una medaglia così alle Olimpiadi, in una gara individuale, dopo aver sconfitto le migliori otto del mondo, è veramente fantastico. Anche la Biles non ha retto la pressione, sconfiggerla è stata una grandissima soddisfazione. Voglio fare i complimenti ad Alice D'Amato, che ha pienamente meritato la medaglia d'oro. Questo è un anno fantastico per l'As Gin, auguro veramente il meglio a Manila, ragazza veramente umile e che merita di continuare così, visto che una tutta una carriera davanti. Manila può crescere ancora a livello tecnico e ci può regalare altre soddisfazioni».

Intanto parte ufficialmente il giro di premiazioni per la ginnasta dell’As Gin, con tanti cittadini che stanno chiedendo a più riprese di celebrare al meglio la campionessa olimpica.

Venerdì alle 11 all’aula Pucci la ragazza sarà premiata dall’amministrazione comunale, assieme ad altri due ragazzi che si sono messi in mostra.

Stiamo parlando del nuotatore Lorenzo Ballarati, che anche quest’anno ha vinto importantissimi ori agli Europei Juniores, del windsurfista Daniele Benedetti, che dopo una carriera in Nazionale, ha deciso di cambiare e di passare al circuito maschile di Foil Slalom alla PWA World Cup di Fuerteventura 2024.

Il civitavecchiese si candida a prendere il posto di Matteo Iachino, unico italiano Campione Mondiale che prima di lui che è riuscito a battere i mostri sacri della Formula uno del windsurf moderno, riuscendo recentemente a trionfare in una delle tappe più prestigiose del World Tour.

Intanto per Manila Esposito sono arrivati i complimenti anche da parte del personaggio più conosciuto al mondo per quanto riguarda la ginnastica artistica, ma che nella trave ha dovuto lasciare spazio proprio alla civitavecchiese e alla sua collega Alice D’Amato.

«Saranno un esempio per le future ginnaste italiane - ha dichiarato Simone Biles, in una dichiarazione ripresa da molti organi di stampa a livello internazionale - il loro esercizio è stato fantastico. Sono orgogliosa di loro».

Parole di circostanza? Voglia di distogliere l’attenzione da un’altra Olimpiade non completamente positiva per lei? Questo non sappiamo saperlo, ma essere celebrata da un’icona dello sport americano e mondiale non è certo cosa da poco.

