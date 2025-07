Inizierà lunedì 18 agosto la preparazione della Prima Squadra dell’Evergreen al Campionato di Seconda Categoria 2025/26. I gialloblù si ritroveranno al Di Ianne per iniziare a correre e sudare tutti insieme verso i prossimi obiettivi, con l’intenzione di essere ancora protagonisti. Saranno sei le amichevoli che vedranno impegni gli uomini i Mister Zampollini in questa fase Pre-Campionato: partita in famiglia il 23 agosto, poi il 30 al Gagliardini con la CSL, trasferta il 6 settembre sul nuovo sintetico di Tuscania con la Fulgur, il 14 si sale in collina con il Real Tolfa. 20 settembre ancora al Gagliardini con il DLF, infine il 28 partita al Fronti di Santa Marinella con il Real. Manca dunque pochissimo all’inizio, la rosa è completata e pronta a lavorare insieme a tutto lo staff. Presto tutte le presentazioni, con la società del presidente Thomas Paolini che vorrà certamente ben figurare nella sua prima comparsa nel campionato di Terza Categoria.

