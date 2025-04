Sarà davvero avvincente il finale di stagione per l’Evergreen nel campionato di serie D. Per decidere chi sarà la squadra che vincerà il girone C e che salirà nel campionato di serie C2 sarà necessario passare dallo spareggio. Questo perché il quintetto di Fabrizio Fattori e il Casale di Roma hanno chiuso il torneo in prima posizione, entrambi con 68 punti. Nell’ultima giornata, che si è disputata, in via eccezionale per evitare l’accavallamento con la Pasqua, di martedì, ha visto i gialloblu andare a vincere per 4-3 sul difficile campo della Petriana. Le cose si erano, però, messe bene, con i civitavecchiesi che erano andati avanti per 3-0 e poi hanno gestito sul ritorno dei papalini. Quattro i marcatori anche in questo caso: Agozzino, Scordia, Borreale e Spinelli. Un trend che si è confermato spesso nel corso dell’annata, anche se il presidente Paolini e Agozzino sono stati i maggiori marcatori lungo il percorso, rispettivamente con 26 e 25 reti. Ha vinto l’Evergreen, ma ha vinto anche il Casale di Roma, che ha ottenuto un successo roboante per 9-0 contro il Laurentino e di pochi sulla vittoria dei capitolini ce n’erano pochi. Sarà, quindi, lo spareggio in campo neutro a individuare la promossa in C2. Presto il comitato provinciale della Lnd darà maggiori lumi sulla questione. Le due sfide di campionato, disputate alla seconda giornata di andata e ritorno, sono state caratterizzate da un sostanziale equilibrio: 2-2 all’arena Cosimi e 3-2 per il Casale a Roma. Va anche specificato che ci sono ottime possibilità di un ripescaggio in serie C2 anche per la squadra che perderà lo spareggio. Inoltre l’Evergreen punta a fare molto bene anche in Coppa Lazio, con il girone che è appena iniziato e che ha visto il debutto vincente del quintetto del già riconfermato Fabrizio Fattori.

