Lasciate alle spalle le emozioni del derby Santa Severa-Evergreen, si torna subito in campo per la seconda giornata di serie C2. Esordio casalingo per la squadra di Fabrizio Fattori, che alle 15 riceverà la visita del Ronciglione all’arena Cosimi. C’è grande morale in casa gialloblù dopo il successo nello storico esordio in questa categoria. I civitavecchiesi recuperano capitan Simonante, mentre gli altri assenti lungodegenti, non ci saranno, con qualche difficoltà per il ruolo di pivot. «Noi pensiamo ad una partita per volta – afferma mister Fabrizio Fattori – per cui quella che ci attende è quella più importante dell’anno. Abbiamo archiviato il derby e pensiamo solo al Ronciglione. Poi penseremo a quella di giovedì a Roma. Stiamo lavorando e siamo pronti».

Trasferta nel viterbese per il Quartiere Campo dell’Oro, che alle 16 farà visita al Corchiano. Discorso ricorso a parte, i gialloverdi hanno bisogno di riscatto dopo la brutta partenza, nella quale è arrivata una sconfitta che fa capire che i difetti dello scorso anno non sono stati ancora superati. Ancora assenti gli squalificati Vaitovich e Lipparelli, ancora out Cassanelli indisponibile, mentre rientra Mancini. Possibile qualche esordio in convocazione per i giovani 2008 e 2009. «Chiedo ai ragazzi un’inversione di tendenza rispetto a sabato scorso – spiega mister Umberto Di Maio – dobbiamo riscattare la brutta prestazione col Città Eterna – durante la settimana sembriamo un’altra squadra, andiamo a 2000 e poi in gara abbiamo qualche blocco psicologico, che non ci permette di esprimerci al meglio. Portiamo in gara ciò che facciamo in allenamento, dove giochiamo con due tocchi e grande velocità. Saremo su un campo molto piccolo, per cui mi aspetto una sfida con azioni rapide da una parte all’altra. Chi difenderà meglio, vincerà la partita. Spero di riscattare il brutto esordio».

Giocherà lontano da casa anche il Santa Severa, di scena alle 15 contro la squadra che ha battuto il Qco, ovvero il Città Eterna. Obiettivo riscatto per gli uomini di David Dell’Università, che sicuramente proveranno a ripartire dal buonissimo secondo tempo di mercoledì scorso. «Sicuramente chiederò di ripartire dal secondo tempo di mercoledì e di mettere la stessa grinta e cattiveria», afferma mister Dell’Università. Per quanto riguarda la formazione, oltre ad Amato squalificato, i neroverdi avranno anche Felicini e Zeppa assenti per lavoro, con la speranza di recuperare Trombetta, che mercoledì ha avuto un problema muscolare.

Sabato di riposo per l’Atletico, che dopo l’esordio vincente, si deve fermare subito. Il girone è dispari ed a turno una delle squadre del girone B dovrà stare a guardare.

