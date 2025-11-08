Giornata positiva per l’Evergreen, che al Secondiano Cosimi centra un successo prezioso per la salvezza, battendo 2-0 il Balduina, fanalino di coda del girone B di Serie C2. I gialloblù di mister Fabrizio Fattori costruiscono un primo tempo equilibrato, cercando con pazienza le giuste trame offensive, ma nel finale Marcucci trova lo spunto giusto e porta avanti i civitavecchiesi. Nella ripresa l’Evergreen gestisce la partita con sicurezza, trovando il raddoppio con Mori, che chiude il match senza subire reti. Tre punti importanti che permettono alla squadra di consolidare la posizione di centro classifica e guardare con maggiore tranquillità ai prossimi impegni verso la salvezza.

«Era importante avere una reazione dopo la sconfitta del sabato precedente – dichiara mister Fabrizio Fattori – ma non avevo dubbi sul fatto che sarebbe arrivata. Quelli non eravamo noi, non lo siamo mai stati in due anni a questa parte. La partita è stata dominata, abbiamo avuto tante occasioni da gol, a cominciare da tre pali e una traversa. Credo che questo aspetto vada migliorato ancora, ci stiamo lavorando ma ancora non si notano i risultati. Rischiamo sempre di avere partite aperte fino alla fine. Era importante vincere e riprendere la nostra strada, di questo sono contento».

L’Atletico Civitavecchia conquista invece una vittoria fondamentale al San Liborio Stadium, superando 4-2 il Ronciglione e rilanciandosi nella corsa ai playoff. I gialloblù di mister Andrea Consalvo, fino a questo turno in zona playout, partono con grande determinazione e trovano il vantaggio già nel primo tempo grazie a Nistor, abile a finalizzare un’azione corale nata da una manovra fluida della squadra. Nella ripresa l’Atletico dilaga: Nistor firma il 2-0, i lacustri biancorossi accorciano le distanze, ma Donati ristabilisce subito le distanze con il 3-1. Il Ronciglione prova a riaprire la partita segnando il 3-2, ma nel finale Todaro mette al sicuro il risultato con il gol del definitivo 4-2. Una vittoria che consolida il morale dei gialloblù e rilancia le ambizioni playoff, dimostrando la capacità della squadra di reagire nei momenti di difficoltà.

«Nel primo tempo siamo stati contratti – spiega mister Andrea Consalvo – e un po’ macchinosi. Pian piano ci siamo sciolti ed abbiamo chiuso il primo tempo avanti 1-0. Abbiamo subito il gol del pareggio per una nostra incertezza difensiva ad inizio secondo tempo. Siamo riusciti a riprendere in mano la gara, giocando con una buona attenzione, anche se non siamo stati molto fluidi».

Decisamente più amara la giornata per il Santa Severa, travolto 6-0 a Monterosi dalla Virtus. I neroverdi di mister David Dell’Università, reduci dal pareggio nel derby con l’Atletico e ancora in piena zona playout, subiscono immediatamente la pressione dei padroni di casa: al termine del primo tempo è già 2-0. Nella ripresa la Virtus non dà tregua, approfittando di tutte le incertezze difensive dei santamarinellesi e segnando altri quattro gol. Il netto 6-0 lascia il Santa Severa sempre più vicino alla zona calda della classifica e mette in evidenza la necessità di ritrovare concentrazione e equilibrio nelle prossime sfide.

«Non è andato nulla – questo il commento amaro di David Dell’Università - partita completamente sbagliata da parte di tutti, dobbiamo resettare immediatamente perché abbiamo 2 partite importanti adesso, a cominciare dallo scontro di Coppa che avremo sul campo del Valentia, e dobbiamo tirare fuori gli attribuiti».

