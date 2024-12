Secondo oro per Lorenzo Ballarati agli Europei Juniores che si stanno disputando in Lituania, per la precisione nella vasca di Vilnius. Ancora una grande soddisfazione per il ragazzo civitavecchiese, sempre più perno della Nazionale italiana e della Coser Aniene, che ha portato a casa l'oro anche nella staffetta mista 4×100 stile libero. Gli azzurri hanno dato dimostrazione di una grande prova e sono riusciti a prevalere dopo un lungo duello con la Germania, ma alla fine a vincere sono stati gli italiani con il tempo di 3'28"34, riscrivendo anche il nuovo record dei campionati europei. A dare un grande contributo al quartetto, dove c'era anche il noto talento Sara Curtis, più volte celebrata dalla stampa negli ultimi mesi, ci ha pensato proprio Ballarati, che ha abbattuto il muro di 49 secondi, chiudendo con 48"96. Quindi un altro oro per il ragazzo allenato da Fabio De Santis, dopo quello ottenuto nella prima giornata di gare, per la precisione nella 4×100 stile libero maschile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA