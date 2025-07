Si è conclusa la prima settimana di gare all'Europeo di hockey in line in corso di svolgimento a Cittadella. Cv Skating ampiamente protagonista nelle due selezioni azzurre con tanti dei propri tesserati convocati nelle rappresentative.

In senior femminile, la Cv Skating ha fornito alle azzurre il capitano (Veronica Novelli), il portiere titolare (Eugenia Pompanin) oltre a due difensori (Laura Giannini e Federica Ercolani) e due attaccanti (Letizia Barocci e la giovane Gloria Padovan). L'Italia non ha iniziato il cammino con il piede giusto ma poi si è ripresa ed ha sfoderato ottime prestazioni fino al 5-0 nella finale terzo posto ai danni della Germania.

La medaglia di bronzo riempie d'orgoglio tutto l'ambiente in quanto le prime due classificate (Spagna e Francia) erano davvero fuori portata.

In junior maschile invece rimane l'amaro in bocca: gli azzurrini, che avevano fra le proprie fila i fratelli Meconi, Daniele Ceccotti e Francesco Taglioni, hanno sfiorato di un soffio l'accesso alle posizioni importanti, perdendo di una sola rete contro la Spagna (e per di più in rimonta) laureatasi poi campionessa europea. Per i civitavecchiesi rimane comunque un buon torneo disputato e la soddisfazione di avere i migliori marcatori azzurri (Bernardo Meconi con 15 punti e Ruggero Meconi con 13 punti).

«Siamo orgogliosi di quanto fatto dai nostri tesserati - afferma il presidente Riccardo Valentini - e lieti di aver dato a tutti loro modo di allenarsi al meglio per arrivare pronti a questo livello di competizioni. La senior femminile torna a casa con un bronzo dal sapore dolcissimo mentre per la junior maschile le posizioni da medaglia sono sfumate veramente per un soffio ma i nostri ragazzi hanno sfoderato grandi prestazioni. Come presidente, a nome di tutto l'ambiente Cv Skating, faccio a tutti coloro che hanno vestito la maglia azzurra le mie congratulazioni per averla onorata al meglio».

Nella prima foto, da sinistra verso destra: Gloria Padovan, Letizia Barocci, Laura Giannini, Veronica Novelli, Federica Ercolani, Eugenia Pompanin.

Nella seconda foto, da sinistra verso destra: Francesco Taglioni, Bernardo Meconi, Daniele Ceccotti, Ruggero Meconi.

