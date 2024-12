Esordio splendido con la Pro Card da professionista per Franca La Ganga. La bodybuilder civitavecchiese ha ottenuto dei grandiosi risultati all’EuroMaster, manifestazione che si è tenuta a Milano, anche alla presenza di otto avversarie statunitensi. L’atleta, in forza al team Fabiuz di Fabio Petruio, che si allena alla palestra Genius, ha vinto due competizioni, nella categoria assoluta e tra le Over 50. Un doppio primato per La Ganga, frutto anche della vittoria ottenuta in precedenza al Regional di Cesena, dove aveva ottenuto proprio la qualificazione per l’EuroMaster. «Ringrazio Fabio Petruio che mi è stato al fianco per tutto questo periodo di preparazione - afferma La Ganga - e ringrazio anche tutto il team per l’apporto che mi ha dato, consentendomi così di presentarmi a Milano al meglio delle mie possibilità. Ma non è ancora finita, ho ancora tanti traguardi da raggiungere, questo è solo un punto di partenza».

