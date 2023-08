Si scaldano i motori in Prima categoria, tra partenze e arrivi entra in fibrillazione il mercato delle formazioni ceriti.

La novità è rappresentata dall’Etrurians, che avendo rilevato un titolo di Prima categoria , disputerà un campionato impegnativo e come di solito con squadre molto attrezzate.

Non sarà da meno la formazione di Tonino Graniero, allenatore scelto dal diesse Fabio Ciampa che ha messo le mani su due calciatori: i difensori Bresciani e Vignaroli, due nomi sinonimo di affidabilità.

In attacco si punta su Esposito e su qualche giovane di esperienza.

«La composizione della squadra - dice Ciampa - si basa sull'ingresso di molti under, visto che ne abbiamo tanti e bravi che girano nei campi. Poi vi saranno elementi di esperienza, puntiamo a fare un campionato senza volare alto, ma neanche bassi. Programmiamo per il futuro, in Promozione vogliamo arrivarci in tre anni».

