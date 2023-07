L’Etrurians è sul filo di lana per definire l'acquisizione del titolo di Prima categoria del Trevignano. Il club cerite si allena e gioca a Ladispoli, dalla prossima stagione vedrà qualche cambiamento in seno alla dirigenza. Fanno ingresso Fabio Ciampa in qualità di direttore generale e Tonino Graniero come allenatore. L'obiettivo è di raggiungere la Promozione in tre stagione, missione non impossibile se consideriamo le risorse messe a disposizone dalla dirienza per creare una squadra di buon livello.

«Stiamo attendendo le ultime comunicazione sulla cessione del titolo, dopodichè saremo pronti per la campagna acquisti - ha detto Fabio Ciampa - . Il nostro impegno sarà forte, vogliamo una squadra competiva, ambiziosa, e pronta a dare il massimo in campo».

