Un 4-3 tira l’altro per l’Etrurians, squadra che ultimamente regala emozioni ma prende anche qualche gol più del previsto. Finisce ko la squadra di mister Bacchi al termine di una partita emozionante come quelle che sa offrire la formazione tirrenica. A Fidene si parte con il piede giusto grazie ad Anzuini, poi i padroni di casa trovano il pari e vanno sul 2-1 prima del momentaneo 2-2 di Cotea nella ripresa. Il Fidene poi si porta i 3 punti a casa chiudendo il match. Bacchi inizia con Antonini in porta, difesa a 3 con Palombo, Dolente e Pierini, sugli esterni ci vanno Squarcia e Roscioli, in mezzo al campo Gravina, Pellecchia, Cotea con coppia d’attacco Abis-Anzuini. Come detto, la partenza è ottimale per gli ospiti e Anzuini trova la deviazione vincente superando il portiere Paganucci. Reazione d’orgoglio dei romani e poi 2-1 grazie ad una sfortunata autorete dello stesso Anzuini. Nella ripresa Bacchi cambia modulo e Cotea trova il pareggio. La partita è altalenante e da un rinvio errato di Antonini nasce il nuovo vantaggio del Fidene che poi cala il poker. Di Flore la rete dell’Etrurians che accende qualche speranze nel finale ma il punteggio non cambia più. «Peccato – ammette mister Bacchi – è vero che realizziamo molte reti ma ne subiamo parecchie e così poi non è facile. Ci vuole più concentrazione quella che dovremo avere in Coppa dove non puoi permetterti alcuna distrazione». L’Etrurians affronterà la Maremmana agli ottavi di finale. È previsto un doppio confronto andata e ritorno.Il Borgo San Martino si rimette in corsa per la salvezza. Tre punti che sono ossigeno e morale, permettono ai ragazzi di Di Martino di portarsi a quattro punti dal play out e a sette dalla salvezza diretta. I gialloneri battono 3-1 la Polisportiva Ostiense, grazie alle reti di Giustini, Cobazaru e Troiani. Tre goal sinonimo di speranza, che riaccendono le speranze di mister Di Martino, che è riuscito a dare una nuova identità alla squadra. Gli etruschi raccolgono il secondo successo di fila, pur rimanendo all'ultimo, aumentano le chance di salvezza. Era quello che ci voleva, la squadra ha preso forma e condizione. « Siamo molto contenti - ha detto Giustini - Sono fiducioso, abbiamo i mezzi per salvarci, ma dobbiamo lottare come stiamo facendo in queste domeniche». Una vittoria, quindi, che significa aver ritrovato consapevolezza e fiducia. Due successi di fila, a nove gare dal termine la speranza di è mettere in cascina più punti possibili, sperando di fermare chi precede la squadra giallonera. «Noi dobbiamo crederci, abbiamo l'obbligo di fare il massimo, di arrivare al play out - ha concluso l'attaccante - . Anche perchè, credo che questa squadra, considerando gli elementi, meriti qualcosa di più».

