Esordio vincente per Marco Del Lungo nel Mondiale di Fukuoka. Nella primissima mattinata italiana il 7bello, di cui il civitavecchiese è il capitano, ha sconfitto per 13-6 la Francia.

Il punteggio potrebbe far intendere una gara con poco mordente e tutto già inquadrato da subito, ma così non è stato perché le due squadre sono andate al cambio di metà vasca sul punteggio di 5-5.

Sicuramente l’impatto emotivo con l’esordio nella manifestazione in Giappone si è fatto sentire, oltre al fatto che l’Italia, avendo un girone non certo complicato, sta dosando le energie per arrivare pronta alla seconda settimana dell’evento, quella con il tabellone ad eliminazione diretta.

Del Lungo ha giocato per tutta la partita, dando, come sempre, fiducia e compostezza al reparto difensivo. E nel finale di partita ci è concesso anche il permesso di parare un rigore al francese Bouet, gettandosi col braccio alla destra della propria porta. Missione compiuta per il 7bello, che tornerà in vasca nella nottata italiana di domani, alle 2, contro il Canada, che ha sconfitto la Cina per 13-10.

In caso di vittoria, quasi sicuramente, sarà aritmetico il primo posto nel girone e quindi la qualificazione diretta ai quarti di finale.

