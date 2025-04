Debutto di Marco Ferretti sulla panchina del Città di Cerveteri, al cospetto dalla capolista Grifone Gialloverde che non perde colpi. Gli etruschi devono, quanto meno, darà un segnale contro la squadra più forte del girone. Un risultato positivo metterebbe pace in un ambiente amareggiato, dopo una serie di risultati catastrofici che hanno piegato le ambizioni della formazione, risucchiata in piena zona playout. Sulla formazione che si opporrà ai romani, potrebbe partire dal primo minuto il giovane attaccante Funari, unica punta di un attacco sterile.

«In settimana - spiega il neo allenatore Ferretti - ho lavorato tanto con i ragazzi, che ho visto attenti da una parte, determinati e tesi dall'altra. Comunque c'è un bel gruppo, sono compatti e in loro ho notato la voglia di raggiungere la salvezza con le unghie. Ci aspetta una gara molto dura che vogliamo affrontare con la concentrazione alta, senza nessun timore. Dobbiamo fare il nostro, giocare e lottare. Chiedo ai tifosi di essere numerosi, ci farebbe piacere in questo momento delicato l'affetto della tifoseria. Sono fiducioso, andiamo avanti consapevoli che non sarà facile, ma cuore e orgoglio ci potranno portare lontani».

Si gioca domani alle ore 11 al Galli, entrata gratuita.

