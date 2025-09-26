Tutto pronto per il nuovo esordio in serie A degli Snipers TECNOALT Civitavecchia.

Dopo un'attesa durata troppi anni, il team del presidente Valentini torna alla carica al cospetto dei grandi. Dopo una convulsa estate, terminata con il ripescaggio in favore dei civitavecchiesi, i nerazzurri torneranno a giocare con l'elite dell'hockey in line italiano e saranno la bandierina più a sud della geografia del campionato.

Per la prima partita, alle ore 20 al PalaMercuri, ospite il fortissimo Hc Milano, formazione pluricampione d'Italia e lo scorso anno fermatasi solamente in finale scudetto.

«Il nostro obiettivo è la salvezza - spiega il presidente della Cv Skating - e sappiamo già che ottenerla sarà molto difficile, visto l'ottimo livello delle formazioni avversarie. Milano e Vicenza sono le due candidate alla vittoria dello scudetto: hanno allestito formazioni da capogiro e con budget che noi neanche lontanamente ci sogniamo. Saremo probabilmente l'unica squadra composta praticamente per intero da giovani del vivaio cresciuti nelle nostre fila e questo è di per sè un motivo di orgoglio. Ora però il campo dovrà dimostrare che siamo all'altezza della categoria e, tolte Milano e Vicenza che sono evidentemente "fuori portata”, proveremo a giocarci le nostre chance con tutti.

La dirigenza della Cv Skating ha fatto un grosso sforzo per dare questo campionato ai ragazzi: mi aspetto una risposta d'orgoglio dal gruppo».

I convocati di coach Martina Gavazzi:

Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Elia e Luca Tranquilli, Michelangelo Tranquilli, Manuel Fabrizi, Gianmarco Novelli, Marco Stefani, Davide Trotta, Alberto Faravelli.

@RIPRODUZIONE RISERVATA