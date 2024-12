E’ come un esame di maturità l’impegno esterno di domani alle 11 per la Fc Viterbo sul campo della W3 Maccarese. I gialloblu di mister Puccica chiudono qui una settimana iniziata con il tonfo casalingo nel derby con la Sorianese di domenica sorsa e poi proseguita con il rigenerante successo di mercoledì nel recupero interno contro la Romulea. La parola d’ordine è quella di “confermarsi” e di tornare da Maccarese con un risultato positivo per continuare a restare in scia delle migliori formazioni del gruppo e vedere aumentare e migliorare condizione ed autostima. W3 Maccarese che rappresenta un osso duro e che guarda caso dopo un mese di campionato è ancora imbattuta. Al seguito della squadra della Fc Viterbo i tifosi della Vetus Urbs Urbs che si sono dati appuntamento per domani mattina alle 8,45 presso il Cafè Noir al Pilastro. Formazione della Fc Viterbo che potrebbe essere la seguente: Santilli, Patrizi, Giordano, Fatati, Crocchianti, Bastien, Nesta, Iurato, Calvigioni, Ancillai (Capuano), Ottaviani. Dirige la gara un fischietto degli interscambi, Stefano Bogo di Oristano, assistenti Di Blasio di Ostia Lido e Iaia di Latina. Il programma completo della sesta giornata di andata dell’Eccellenza girone A è il seguente: domani ore 11 Aranova-Luiss, Boreale-Aurelia Antica Aurelio, Colleferro-Fiumicino, Romulea-Civitavecchia, W3 Maccarese.Fc Viterbo. Ore 11,15 Academy Ladispoli-Pomezia, Ottavia-Certosa. Ore 15,30 Fc Rieti-Tivoli Calcio.