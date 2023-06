C'è un altro giocatore che non proseguirà la propria avventura al Civitavecchia Calcio.

Enrico Ferrari, tra i protagonisti della seconda parte di stagione con la maglia nerazzurra, cambia infatti squadra.

Il giocatore, che nell'ultima annata ha realizzato ben sei gol con la formazione cara al presidente Patrizio Presutti, ha raggiunto un accordo con la W3 Maccarese, che ha già annunciato il nuovo ingresso nel gruppo dopo aver raggiunto numerose riconferme.

Curiosamente Enrico Ferrari fa il viaggio inverso rispetto a quello di mister Stefano Manelli, passato proprio dal bianconero della W3 Maccarese al nerazzurro del Civitavecchia.

Quindi va avanti la fase di sfoltimento per la rosa, in attesa di capire quali potranno essere i colpi estivi, che, come già detto nel corso della conferenza stampa di lunedì scorso, saranno 3-4 per quanto concerne il settore over.

Ma in questi giorni sono intensi gli incontri tra la dirigenza e i reduci della scorsa stagione, per capire se vorranno proseguire o no la loro avventura nel gruppo di Manelli.

Una volta sciolti questi nodi, il passaggio del testimone sarà per il ds Daniel D'Aponte, che dovrà conquistare le firme sul tesseramento da parte dei giocatori a cui sarà interessato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA